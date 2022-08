Mercato Udinese | Ufficiale un talento in arrivo dall’Africa! – Foto

I bianconeri hanno ufficializzato in mattinata un colpo in arrivo dal Ghana. ecco i dettagli della trattativa

Oggi è tempo di scendere in campo. Infatti in serata, con precisione alle 18,30, i bianconeri saranno ospiti del Monza all'U Power Stadium per cercare la prima vittoria in campionato. Nel mentre però, i friulani hanno annunciato un nuovo colpo di mercato in arrivo dal Ghana.

Dopo l'acquisto di Vivaldo Semedo, giovane attaccante portoghese classe 2005, l'Udinese ha finalizzato oggi l'acquisizione di un altro talento che andrà in forza alla Primavera. Si tratta di un altro attaccante, stavolta ghanese, in arrivo dal campionato della sua nazione. Il calciatore in questione è Raymond Asante, giocatore in arrivo Young Apostles Football Club. Ecco di chi si tratta.

Il profilo

Raymond Asante è attaccante ghanese classe 2004 proveniente dallo Young Apostles Football Club. la sua posizione naturale è l'esterno offensivo, ma può essere impiegato anche dietro le punte, essendo dotato di grande tecnica. Le sue caratteristiche principali sono la rapidità nello stretto e la creatività in zona gol. Asante è dotato anche di un ottimo tiro da fuori che ha impressionato gli addetti ai lavori. Dopo Kwadwo Asamoah, Asamoah Gyan e Stephen Appiah continua quindi la tradizione ghanese in casa friulana, sperando che il giovane attaccante possa ricalcare le orme di giocatori che hanno fanno la storia della sua nazionale e dell'Udinese. Altra grande operazione di Marino in ottica futura, soprattutto dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri un altro grande prospetto del calcio europeo come Vivaldo Semedo. Sul giocatore avevano messo il mirino diversi club del vecchio continente, soprattutto squadre che militano nella Ligue 1 che con l'Africa hanno un canale privilegiato. La società friulana è stata brava a bruciare le tappe e ad affondare il colpo per l'esterno classe '04. Asante ha firmato un contratto con l'Udinese che lo legherà ai bianconeri fino al 2027.