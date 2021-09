Calciomercato Udinese – Un esordio così non se lo aspettava neanche lui

La campagna acquisti dell'Udinese (per qualcuno) è stata un trionfo. Ripercorriamo brevemente i passaggi finali. A Llorente non è stato proposto il prolungamento del contratto e Matos è stato ceduto al Perugia.

Marino si è rimboccato le maniche e ha chiuso il doppio colpo Success-Beto. Per Teodorczyk e Nestorovski non c'è più spazio. Forestieri è rientrato dall'infortunio ma anche per lui non sarà facile trovare il minutaggio che desidera. Deulofeu è entrato nelle grazie di Gotti e anche Pussetto sembra inamovibile. Ma arriviamo a Okaka.