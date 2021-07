Calciomercato Udinese – Un’altra rivale per il gioiellino della Dea: le ultime

L'Udinese continua a lavorare duramente per farsi trovare pronta all'inizio del campionato. La conferma arriva anche dalle parole di Pozzo nella giornata di ieri. Il presidente infatti ha visto un gruppo unito e determinato per la nuova partenza. Ma non è tutto. Pozzo ha anche detto che la società sta cercando dei rinforzi dal potenziale importante. Per questo motivo il direttore tecnico PierpaoloMarino è al lavoro giorno e notte per trovare i profili giusti. Nelle ultime ore però si è inserita una nuova rivale per un obiettivo per l'attacco dei bianconeri, vediamo meglio tutto quello che c'è da sapere <<<