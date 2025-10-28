mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – La Vecchia Signora lo scarta? Colpo per Runjaic

La Vecchia Signora potrebbe scartarlo a tutti gli effetti e si parla di un calciatore che tornerebbe molto comodo ai bianconeri di Udine
Lorenzo Focolari Redattore 

Ultim'ora di calciomercato sulla Juventus.

La squadra allenata da mister Kosta Runjaic continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La società ha bisogno di mettere a referto un colpo di primissimo livello ed aggiungere alla sua rosa calciatori che possono fare la differenza.

C'è un profilo che sta trovando pochissimo spazio, ma all'Udinese sarebbe nel giro dei titolari e la squadra potrebbe provare il colpo nel corso delle prossime settimane. Ecco tutti i dettagli <<<

