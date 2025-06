Calciomercato Udinese – Venezia svaligiata: 15 milioni e 2 colpi per Runjaic

L'Udinese si sta preparando alla prossima stagione nella massima serie del calcio italiano. La squadra guidata da mister Kosta Runjaic non vede l'ora di fare sul campo la differenza e soprattutto riuscire a dire la sua in modo da poter sognare la parte sinistra della classifica che manca da decisamente troppe annate.

Per farlo, però, c'è bisogno di una squadra di primissimo livello e di nomi che sanno fare la differenza in Serie A. Nelle ultime ore il club guidato dalla famiglia Pozzo (per il momento) si è avvicinata a due profili che arrivano da Venezia. Udine pronta a svaligiare i tesori del club arancioneroverde <<<