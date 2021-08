Calciomercato Udinese – Il vento sta cambiando: – 23! / Facciamo il punto

Il calciomercato dell'Udinese è iniziato subito col botto (e non è ancora finito). La dirigenza bianconera aveva già deciso che i due pezzi grossi dovevano essere venduti. Ovviamente, si aspettava soltanto la giusta offerta che alla fine non ha tardato ad arrivare. Le cessioni di De Paul e di Musso ce le aspettavamo tutti. Era nell'aria il fatto che sarebbero partiti ma i tifosi friulani fino all'ultimi hanno sperato che le operazioni saltassero e invece sono entrati nelle casse della società bianconera circa 55 milioni di euro: De Paul(35) e Musso (20). Attenzione, perché il mercato in uscita non è ancora finito. Potremmo dire che è appena cominciato. Cominciamo con il nome del primo calciatore e dopo passiamo al mercato in entrata. Andiamo per gradi <<<