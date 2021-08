Calciomercato Udinese – Arriva l’ennesima cessione: verità o bufala?

Il calciomercato dura 365 giorni l'anno e questo è evidente. Le squadre trovano accordi anche durante il campionato e aspettano l'inizio delle varie sessioni per mettere su carta gli accordi trovati con le strette di mano. Negli ultimi giorni la notizia dell'arrivo di Samardzic ha risollevato l'ambiente in casa Udinese. Le ultime voci di mercato però rivelano che la società friulana non avrebbe ancora finito di cedere i suoi giocatori. Non sono bastate le cessioni di De Paul e di Musso. Non solo Stryger Larsen, adesso c'è un altro calciatore che potrebbe presto finire nel dimenticatoio... ecco di chi stiamo parlando <<<