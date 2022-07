Calciomercato Udinese | Via subito Deulofeu: anche altri 12 rischiano

Al momento, il caso-Deulofeu è in stallo. Gli accordi ci sono e manca soltanto la firma, il problema è Politano. L'attaccante del club partenopeo piace tantissimo al Valencia che però non può portarlo in Spagna a causa dei problemi finanziari. Appena Politano uscirà, Deulofeu dovrebbe firmare immediatamente con il Napoli. Ma non finisce qui.