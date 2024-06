Mercato Udinese / Via Ferreira? Il preferito per la fascia è Vandeputte

L'Udinese insiste per Jari Vandeputte. L'esterno del Catanzaro intriga per rafforzare la corsia sinistra. Infatti, quello degli esterni è un reparto che va migliorato viste le poche garanzie ottenute in questa stagione. Per questo motivo, la dirigenza friulana sta sondando diversi profili adatti per il 3-4-2-1 del nuovo allenatore Kosta Runjaic. Vandeuputte ha collezionato 9 gol e 14 assist nell'ultima Serie B coi calabresi.