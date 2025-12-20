Il club bianconero sta lavorando in maniera decisamente interessante sul campo da gioco. La squadra ha grande voglia di fare la differenza e soprattutto deve capire quale potrebbero essere le mosse più importanti nel corso di queste settimane di gennaio.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Via Lovric? Scelto il sostituto, colpo dalla Francia
udinese
Calciomercato Udinese – Via Lovric? Scelto il sostituto, colpo dalla Francia
Sandi Lovric potrebbe salutare in maniera definitiva il club bianconero di Udine. La squadra sta cercando di chiudere un affare interessante
Ad oggi sembra esserci un calciatore che è effettivamente scontento. Un protagonista che sta trovando pochissimo spazio sul campo da gioco e di conseguenza potrebbe iniziare una nuova avventura. Tutti i dettagli sul possibile addio <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA