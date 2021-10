Calciomercato Udinese – Attenzione alle sirene / Via un titolarissimo

1 di 2 Non ci voleva

Dopo il pareggio per uno ad uno contro il Bologna, l'Udinese di Luca Gotti si è già rimesso al lavoro con l'obiettivo di portare a casa tre punti. La partita è tutt'altro che semplice, si parla di un match contro una delle squadra più in forma delle ultime stagioni: l'Atalanta.

La squadra guidata dal Gasp sicuramente vorrà recuperare altri punti, persi in classifica, nelle prime giornate. I bianconeri però non vogliono essere la vittima di turno . Si prospetta un match molto divertente e ricco di colpi di scena. Una di quelle partite che ci terrà incollati al televisore.

Sicuramente per poter fronteggiare la Dea dovranno scendere in campo gli undici migliori. La notizia che vi stiamo per dare riguarda proprio uno di quelli. Un suo addio rischierebbe di rovinare lo spogliatoio. Si parla di una delle colonne portanti della difesa friulana. Pronta a dire addio <<<