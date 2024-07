Mercato Udinese / La Viola non molla Lucca: dipende tutto da Nzola

Fatto Kean, con Zaniolo che ha scelto l’Atalanta, la Fiorentina ha sempre in mente Lorenzo Lucca . Nonostante i Pozzo abbiano blindato il giocatore, dipende sempre dall'offerta che arriva Ma la situazione non è così semplice. L'Udinese al momento è sicura di non cedere il proprio calciatore in questa estate per valorizzarlo ancora di più grazie alla stagione in arrivo e poi capitalizzarne al massimo la partenza tra dodici mesi.

In caso contrario, servono più di 20 milioni per convincere la società della famiglia Pozzo. Troppi per i viola che ne hanno già estratti potenzialmente oltre 18 per Kean. Per questo, la vicenda Lucca potrebbe sbloccarsi quando e se verrà ceduto Nzola. Situazione intricata e non semplice da sbrogliare, ma la Fiorentina ancora non ha mollato Lucca.