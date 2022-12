Calciomercato Udinese – I viola fanno sul serio: pronto l’assalto a gennaio

Il team di mister Italiano continua a lavorare sul campo, ma spera che possa arrivare anche un aiuto extra. Il punto sulla trattativa Pereyra

Redazione

La squadra viola continua a dire la sua sul mercato e non vede l'ora di poter fare la differenza. Nelle ultime settimane si è interessata in maniera abbastanza pesante all'affare che riguarda un vero e proprio campione per la rosa di Andrea Sottil. Stiamo parlando di Roberto Pereyra, un giocatore che quest'anno sta trascinando verso gli obiettivi tutta la squadra bianconera e che ha un contratto in scadenza tra soli sei mesi. Da gennaio, inoltre, i problemi aumenterebbero visto che la società toscana avrà la chance di poter chiudere la trattativa a costo zero. Bisogna lavorare al meglio, ma la Fiorentina fa sul serio e prepara l'assalto, già nel corso della prossima sessione di mercato.

Secondo il quotidiano di Torino: Tuttosport, la squadra di Rocco Commisso vuole far partire un'offerta per potersi accaparrare le prestazioni del Tucu Pereyra in anticipo su tutte le pretendenti. Il costo dell'operazione non sarà molto alto anche se tutto dipende dalle direttive del presidente Giampaolo Pozzo. Non è da escludere che si provi la via del rinnovo fino al prossimo giugno e di conseguenza il veto alla cessione nel corso del mercato invernale. Il problema a cui bisogna far fronte è, però, la grande concorrenza che c'è. Oltre alla viola, sono altre due le squadre interessate alle prestazioni di un giocatore di livello come l'argentino.

Le altre pretendenti — Non dimentichiamo di inserire nella lista delle società che proveranno ad acquistare il Tucu anche i neroazzurri di Simone Inzaghi e il Toro di Ivan Juric. Quella dell'argentino rappresenta un'occasione molto ghiotta per parecchie squadre e di conseguenza ci sarà una battaglia serratissima fino alla scelta finale. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema mercato. Non perdere tutti gli aggiornamenti in entrata della squadra bianconera. Nelle ultime ore sono tre i giocatori al centro del discorso. L'Udinese è sempre più brasiliano <<<