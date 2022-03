Mercato Udinese / Voce clamorosa: un top club ci pensa

Il calciatore in questione è Nahuel Molina. 4 gol 3 assist e tanta volontà sono gli ingredienti che fanno dell'argentino una vera e propria aggiunta di qualità al reparto offensivo. Lo sa bene anche Lionel Scaloni, il ct della nazionale Albiceleste, infatti, raramente rinuncia al giovane esterno bianconero che, con la nazionale, è campione d'America in carica.