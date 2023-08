Mercato Udinese – Vojvoda in bianconero? / Ecco la verità sulla trattativa

La squadra bianconera sembra vedere in quel di Torino per finalizzare l'acquisto di un nuovo esterno. Ecco tutti i dettagli sulla trattativa

La notizia del possibile acquisto di Vojvoda dal Torino è sicuramente la sorpresa assieme all'affare Samardzic delle ultime ore. Stiamo parlando di una squadra che ha grande voglia di fare la differenza e di conseguenza potrebbe rinforzare ancora di più le fasce, anche se ad oggi in redazione ci giunge la notizia che questo affare è pressoché impossibile. Vojvoda gioca principalmente sulla fascia sinistra e l'Udinese proprio nel corso di questo mercato ha inserito già due nuovi profili in quella zona di campo (Hassane Kamara e Jordan Zemura). Anche sulla sinistra la squadra è completata. Festy Ebosele, Joao Ferreira e in caso il jolly Aké sono pronti per la nuova stagione. Quella di Vojvoda rischia di essere una semplice voce che si fa spazio ogni giorno tra le tante news di mercato. Ad oggi, però, il calciatore del Kosovo non è vicino all'Udinese.