Il difensore dell’Udinese William Troost-Ekong è atteso oggi in Inghilterra in vista del trasferimento al Watford. L’allenatore Vladimir Ivic dopo il pareggio senza reti a Sheffield mercoledì ha detto di lui: “Lo conosco come un giocatore di qualità e sarà uno dei giocatori che ci aiuteranno in futuro”.