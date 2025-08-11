L'Udinese ha provato a mettere a referto un colpo di assoluto spessore, ma soprattutto un calciatore che ha sempre fatto la differenza sul campo da gioco. Un arrivo che in Serie A avrebbe anche cambiato le gerarchie di una mediana solida come quella bianconera.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Witsel dice no, ecco il sostituto perfetto
udinese
Calciomercato Udinese – Witsel dice no, ecco il sostituto perfetto
L'Udinese ha provato a mettere a referto un colpo di assoluto spessore, ma soprattutto un calciatore che ha sempre fatto la differenza
Il tutto, però, si è arenato sul più bello con la squadra che è stata costretta a fare un passo indietro dopo il no del calciatore. Axel Witsel non sarà un componente della rosa bianconera, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul nuovo profilo. Ecco il nuovo nome per la squadra <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA