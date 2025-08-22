Calciomercato Udinese – Zaniolo bianconero? La scelta dei Pozzo è chiara

Il campionato inizierà tra soli tre giorni, ma l'Udinese sta già cercando di fare la differenza e chiudere definitivamente delle operazioni di assoluto spessore. La squadra bianconera ha bisogno di ancora alcuni elementi per concludere definitivamente la rosa che dovrà prima di tutto conquistare la salvezza.
Nicolò Zaniolo indosserà la casacca bianconera nel corso della prossima stagione di campionato? Ecco tutti i dettagli su una firma unica
Nel corso delle ultime ore è stato messo sotto osservazione un centrocampista o meglio un jolly offensivo che potrebbe dire la sua in Serie A ed ha il grande obiettivo di rilanciarsi. Ecco tutti i dettagli sull'affare Zaniolo <<<
