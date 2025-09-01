Calciomercato Udinese – Zaniolo è fatta! Tutti i dettagli sull’accordo

La vittoria a San Siro è di assoluta importanza, ma la ciliegina sulla torta potrebbe arrivare nel corso delle prossime ore. La società sembra essere davvero vicina ad una firma di assoluto spessore per il calcio italiano.
Nicolò Zaniolo sembra essere pronto in maniera definitiva per diventare un nuovo calciatore dell'Udinese. Tutti i dettagli sul suo futuro
Il club bianconero infatti è davvero vicina (dopo aver già chiuso l'affare Alessandro Zanoli) ad assicurarsi le prestazioni di un fantasista che ha anche raggiunto i vertici del calcio mondiale. Tutti i dettagli sul colpo dell'Udinese <<<
