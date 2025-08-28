Calciomercato Udinese – Zaniolo o Insigne? La scelta del club bianconero

L'inizio della stagione è arrivato e il campionato ha preso il via con un pareggio contro il Verona di Paolo Zanetti. Una sfida che lascia sicuramente il bicchiere mezzo vuoto, visto che la squadra non vedeva l'ora di mettere a referto un colpo di assoluto spessore, ma soprattutto approfittare di un team che non ha ancora chiuso la sua rosa.
Nicolò Zaniolo o Lorenzo Insigne? Il club bianconero deve prendere una scelta e soprattutto ha bisogno di farlo il prima possibile: le ultime
Tanti i profili messi sotto osservazione e tra questi sembra esserci anche quello di un nuovo numero 10. Un colpo decisamente importante. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. La scelta va presa subito <<<
