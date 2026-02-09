Quando tutto va bene sul campo da gioco il mercato non può fare altro che aumentare le sue voci di giornata in giornata e di conseguenza tutti essere interessati ad alcuni dei pezzi pregiati del mondo bianconero.
Calciomercato Udinese – Zaniolo resta o va? Inler racconta tutta la verità
Nicolò Zaniolo è senza ombra di dubbio uno dei calciatori più importanti del mondo bianconero. Ecco tutti i dettagli sul futuro di Zaniolo
L'Udinese non vede l'ora di poter tornare protagonista sotto tutti i punti di vista. La squadra ha le qualità per conquistare lunghezze importanti in classifica e proprio per questo motivo alcuni dei calciatori che si sono meglio comportati sono sotto osservazione da parte di alcuni top club. Ecco tutti i dettagli sul futuro di Zaniolo <<<
