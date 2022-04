Mercato Udinese / Zeegelaar e il nodo del rinnovo! Cosa succederà ora?

Marvin Zeegelaar è un difensore olandese classe 1990 in forza all'Udinese da quasi due anni. Il problema riguarda però la sua situazione contrattuale. La dirigenza bianconera starebbe valutando il da farsi.

La stagione dell'olandese non è stata una delle migliori infatti per lui molte panchine e prestazioni altalenanti. La società terrà in considerazione anche le sue prestazioni da qui alla fine ma quello che hanno visto potrebbe già bastare anche perché ci potrebbe essere qualcuno interessato al centrale 31enne. Ma arriviamo al dunque.