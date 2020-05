Moras non è più l’allenatore del Cjarlins Muzane

Il Cjarlins Muzane ha annunciato che Massimiliano Moras non sarà alla guida della Prima Squadra per la stagione 2020/2021. “A lui va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e un grande in bocca al lupo per le scelte professionali intraprese – ha scritto la società arancioceleste in una nota -. Le strade si dividono per il momento, ma rimane la stima reciproca tra la società ed il Mister, frutto di un rapporto non solo professionale, ma soprattutto umano che va al di là dei risultati sul campo”.

Massimiliano Moras è stato accostato alla panchina dell’Udinese Primavera per la prossima stagione in sostituzione di mister Cristante