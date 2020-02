Primavera 2, Spal-Udinese 3-2

Prima sconfitta del 2020 per l’Udinese Primavera, che non passa a Ferrara nello scontro diretto per il secondo posto con la Spal.

Primo tempo ricco di gol, con entrambe le squadre che capitalizzano al meglio le occasioni a loro disposizione. Al 19′ Spal in vantaggio con Cannistrà che, da un calcio d’angolo dalla destra, calcia al volo e batte Carnelos. Immediata la risposta bianconera: quattro minuti più tardi Oviszach è atterrato in area e si procura il calcio di rigore che egli stesso realizza. La gara torna ad infiammarsi a ridosso dell’intervallo: al 40′ Oviszach si invola in contropiede e sigla la doppietta personale, dall’altra parte, a un minuto dal 45′, Sare serve Horvath che, lasciato libero dalla difesa bianconera, ristabilisce la parità.

Un’altra amnesia difensiva costa caro all’Udinese nella ripresa: è il 61′ quando Sare riceve ancora dal corner e ha tutto il tempo di mirare la porta con un destro a giro, trovando così lo spunto del 3-2. Spal che al 79′ ha anche l’occasione per allungare, con Cuellar, appena subentrato a Babbi, colpisce l’incrocio dei pali da quasi 30 metri. Nel final mister Cristante si gioca la carta Renzi, dentro al posto di Mazzolo, ma i giovani bianconeri non trovano la forza per controbattere.

Nel prossimo turno l’Udinese torna a Manzano per affrontare lo Spezia, sconfitta dal Verona che scavalca in classifica proprio la squadra di Cristante.

SPAL-UDINESE 3-2 (pt 2-2)

Marcatori: pt 19′ Cannistrà (S), pt 25′ rig. e 40′ Oviszach (U), pt 44′ Horvath (S), st 16′ Sare (S)

Ammoniti: pt 35’ Mazzolo (U), st 15′ Battistella (U)

Recupero: pt 0′, st 3′

SPAL (4-3-1-2): Meneghetti; Iskra, Pedà, Cannistrà, Alessio; Sare, Zanchetta, Teyou; Horvath (st 40′ Ellertsson); Babbi (st 28′ Cuellar), Minaj (st 43′ Spina). A disp: Galeotti, Maksymowicz, Farcas, Valesani, Uddenas, Kryeziu, Guerini, Campagna. All: Fiasconi.

UDINESE (4-3-3): Carnelos; Mazzolo (st 37′ Renzi), Vasko, Dzankic, Kubala; Battistella, Rigo (st 29′ Palumbo), Ballarini; Compagnon, Oviszach, Ianesi (st 24′ Lirussi). A disp: Chiavon, Aviani, Tassotti, Snidarcig, Fedel, Pecos Melo, Del Fabro All. Cristante

Udinese.it