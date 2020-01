Primavera, l’Udinese cala il tris contro la Cremonese

Netta vittoria per l’Udinese Primavera, che nel terzo turno di ritorno del girone A del campionato Primavera 2 supera 3-0 a Manzano il fanalino di coda Cremonese e consolida la propria posizione play-off. Gara decisa dalle reti di Ovsizach e Lirussi su rigore e dall’autogol allo scadere di Cerri.

UDINESE-CREMONESE 3-0

GOL: 4′ Oviszach (U), 71 rig. Lirussi (U), 90′ aut. Cerri (P).

UDINESE: Carnelos; Mazzolo, Vasko, Dzankic, Kubala; Ballarini, Rigo, Battistella; Ianesi (68′ Cum), Oviszach (56′ Comisso), Compagnon (56′ Lirussi). All. Cristante.

CREMONESE: Bukova; Lamanna (68′ Rossi), Cerri, Hoxha, Perotta; Sow (46′ Crivella), Cella (87′ Emche), Girelli; Bingo (74′ Ghisolfi), Bertazzoli, Salami (46′ Spini). All. Lucchini.

ARBITRO: Delrio di Reggio Emilia

NOTE: Ammoniti 35′ Mazzolo (U), 41′ Sow (C), 52′ Cella (C), 70′ Cerri (C), 70′ Battistella (U)