Primavera, l’Udinese contro il Parma cerca punti playoff

Primo impegno dell’anno, alle 14.30 di domani, per l’Udinese Primavera, che a Manzano riceve il Parma. Per la squadra di Cristante, che ha chiuso il 2019 con la brutta sconfitta per 4-1 sul campo del Cittadella, la sfida contro i ducali – reduci dal successo interno per 3-1 sulla Virtus Entella – è un match fondamentale in chiave playoff: i bianconeri, quarti con 19 punti, precedono di una lunghezza gli emiliani, quinti assieme al Pordenone. Ecco perché il secondo turno di ritorno del girone A di Primavera 2 può dire molto rispetto al prosieguo di stagione dei giovani friulani.