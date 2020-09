Primavera: Udinese – Brian 1-2

Primo test stagionale per la Primavera bianconera. Ad Ampezzo, a chiusura della seconda settimana di ritiro, i ragazzi di mister Moras vengono sconfitti in rimonta dal Brian.

Udinese avanti al minuto 26 con Garbero che insacca su assist di Rossittodopo una bella azione di Cum.

Il vantaggio dura poco perché al minuto 28 il Brian pareggia grazie a Smrtnik.

Nella ripresa solita girandola di cambi e gol vittoria per il Brian che arriva al minuto 32.

Cucchiaro commette fallo da rigore su Alessio e dal dischetto trasforma Tagliavacche.

‌Udinese (3-5-2): Piana (dal 35pt Carnelos); Maset (dal 1st Fedel), Codutti (dal 36st Caissutti), Coccetta (dal 1st Zuliani); Rossitto (dal 1st Amoroso), Pinzi (dal 1st Basha R.), Castagnaviz, Fedrizzi (dal 1st Cucchiaro), Cum (dal 1st Del Fabro); Garbero (dal 1st Kamagate), Basha S. All. Moras.

‌

‌Brian Lignano (4-3-1-2): Turrini (dal 35st Bon); Gobbato, Tagliavacche, De Marc, Chiaruttini; Stiso (dal 20st Barzellato), Cudicio (dal 40st Calliku), Di Lenardo (dal 20st Massaro); Alessio; Smrtnik (dal 20st Franceschetto), Castenutto (dal 33pt Mauretto). All. Sandrin.

‌

‌Arbitro: Santarossa di Pordenone.

‌Assistenti: Laghezza e Zoccardo.