Primavera Udinese, cominciata ufficialmente la stagione

È cominciata ufficialmente ieri la nuova stagione della Primavera dell’Udinese. I ragazzi bianconeri si sono ritrovati al centro sportivo Bruseschi per il primo allenamento agli ordini del nuovo allenatore Massimiliano Moras.

Nella rosa di Moras sono solo 6 i reduci della scorsa annata: Ianesi, Palumbo che ha anche esordito in Serie A nell’ultimo turno di campionato contro il Sassuolo, Rigo, Dzankic, Del Fabro e Tassotti. Per il resto sono tutti ragazzi classe 2003 tra i quali figurano i figli di Rossitto, esterno di centrocampo, Pinzi, centrocampista, e Amoroso, trequartista. Sono rientrati dai prestiti Cucchiaro e De Rossi che nell’ultima stagione hanno giocato rispettivamente alla Gemonese e alla Pro Gorizia.

La Primavera di Moras si allenerà per due settimane ad Udine, per poi sposarsi ad Ampezzo per la seconda parte del ritiro in programma dal 30 agosto al 7 settembre prima dell’esordio del 26 settembre.

