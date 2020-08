Udinese, è Moras il nuovo allenatore della Primavera

Massimiliano Moras va a sostituire mister Cristante. Questo il comunicato della società:

Udinese Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della formazione Primavera a mister Massimiliano Moras.

Moras è da anni apprezzato allenatore in Friuli Venezia Giulia per il suo lavoro con i giovani e, inoltre, ha maturato una solida esperienza tra i dilettanti, essendo reduce da un’ottima stagione in serie D con il Cjarlins Muzane.

A Mister Moras i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutto il club.