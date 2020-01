Udinese Giovanili: il programma del weekend

Weekend ricco di impegni per le squadre del settore giovanile bianconero. A cominciare dalla squadra Primavera di Filippo Cristante attesa dal match casalingo contro il Parma (ore 14,30 a Manzano) e valida per la 13^ giornata. Udinese quarta in classifica con 19 punti, emiliani un gradino sotto con 18 punti, gli stessi del Pordenone.

Qui di seguito il programma di sabato 18 gennaio delle squadre del settore giovanile maschile e femminile:

ore 14:30 F/Esordienti | Udinese-Rive d’Arcano (amichevole);

ore 15:00 M/U11 | allenamento;

ore 15:05 M/U15 | ISM Gradisca-Udinese (torneo “Pulcini in palestra” a Romans d’Isonzo);

ore 15:55 M/U9 | Aquileia-Udinese

ore 16:30 F/U17 | W.Hellas-Udinese

Qui di seguito il programma di domenica 19 gennaio delle squadre del settore giovanile maschile e femminile:

ore 10:30 M/U15 Udinese-Milan;

ore 11:00 M/U10 Torneo Memorial Driussi;

ore 11:00 F/15 Udinese-Pro Venezia;

ore 11:00 M/U13 Udinese-Pordenone;

ore 11:00 M/U14 LR Vicenza-Udinese;

ore 11:30 M/U16 Udinese-Milan;

ore 14:30 M12 Udinese-Vazzola;

ore 15:00 M/U17-Cremonese.