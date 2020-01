Udinese, il punto sulle giovanili

Torna al successo l’Udinese Under 17 dopo un digiuno di tre partite. A Cervignano la squadra allenata da Massimiliano Giatti si impone per 4-1 sul fanalino di coda Cittadella, grazie a un secondo tempo di grande concretezza. La gara si infiamma sul finale della prima frazione di gioco: bianconeri in vantaggio al 42’ con Maset, risposta ospite al 45’ con Giacomazzo. Nella ripresa l’Udinese torna avanti dopo 6’ con Rossitto, dilaga grazie alle marcature di Basha (al 26’) e Garbero (al 44’) e scavalca in classifica Brescia e Chievo portandosi all’ottavo posto con 19 punti.

Epilogo davvero sfortunato per gli Under 16 di mister Rossi, che a Verona cedono per 3-2 nel finale di una gara condotta per larghi tratti e affrontata con applicazione e qualità. Fino a due minuti dallo scadere, infatti, l’Udinese conduceva per 2-1 grazie alle reti di Gotter e Campana su rigore, poi nel finale una punizione di Iljazi e un contropiede di Duca puniscono oltre misura capitan Bassi e compagni.

Sempre a Verona, l’Udinese Under 15 subisce il secondo ko consecutivo dopo quello, altrettanto pesante, di domenica scorsa in casa col Milan (1-5). Quattro a zero per la formazione scaligera, che chiude la pratica con due gol per tempo. I ragazzi di Zompicchiatti occupano ora la settima piazza in graduatoria, sopravanzati proprio dal Verona e dal Brescia. (Udinese.it)