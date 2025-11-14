Zaniolo e Davis sono gli indiscussi titolari nell’Udinese di Runjaic, ma gli altri giocatori stanno facendo pressione. Buksa, Bayo, Bravo e anche Gueye sono in cerca di opportunità.
Notizie Udinese – Runjaic c’è anche Gueye! Il 2006 si mette in mostra
Dopo il goal di ieri in amichevole, Gueye vuole affermarsi sempre di più anche in ottica futura: Runjaic lo valuta
Il giovane senegalese del 2006 ha colto la sua chance ieri nel match di prova contro i sloveni del Primorje, realizzando il quarto gol bianconero grazie a un cross di Kamara. In campionato ha disputato solo 14 minuti nella partita contro il Sassuolo, e altri 20 minuti nella Coppa Italia contro il Palermo.
Runjaic è consapevole di poter contare anche su di lui. Nel frattempo, la squadra svolgerà oggi un allenamento prima di prendere una pausa sabato e domenica. Le ultime di mercato: De Laurentiis chiama Pozzo? Pronti 20 milioni<<<
