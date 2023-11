Notizie Udinese | Mourinho può sorridere: recuperato Renato Sanches

Buone notizie per il tecnico José Mourinho in vista del prossimo confronto casalingo in programma domenica sera alle 18.00 contro l’Udinese. Paulo Dybala e Leandro Paredes sono tornati a disposizione dopo aver preso parte alle due sfide di qualificazione ai Mondiali con l’Argentina e oggi hanno lavorato in gruppo. La Joya sarà l'osservato speciale per la retroguardia bianconera, visto che nessuno come lui ha segnato tanti gol all'Udinese tra i calciatori in attività.