Udinese | I friulani non si fermano: fissata un’amichevole durante la sosta

Novità importanti per la squadra di Cioffi in vista della preparazione al match salvezza contro il Sassuolo. Infatti, l’Udinese non si fermerà neanche nella sosta per gli impegni delle Nazionali. Il club friulano ha infatti organizzato un test contro il Padova (squadra che milita in Lega Pro) al fine di mantenere alto il ritmo in vista della ripresa del campionato contro il Sassuolo. Una sfida contro una formazione di altra categoria, utile per continuare a lavorare sugli accorgimenti necessari a raddrizzare il timone, magari provando qualche pedina che finora si è vista poco e mettergli qualche minuto nelle gambe.