La figura più importante per tutti i fans bianconeri nel corso degli ultimi decenni. Un presidente tutto di un pezzo che è riuscito a far sentire la canzone della Champions League ad una tifoseria intera. L'Udinese è diventato un modello per tutto il Mondo ed il merito è solo e soltanto di Giampaolo Pozzo che proprio oggi compie 85 anni. Il Patron è senza ombra di dubbio uno degli ultimi presidenti vecchio stampo presenti nel nostro calcio, non perdiamo un secondo e passiamo al messaggio della società con cui fa gli auguri alla figura più importante nella storia della società del Friuli Venezia Giulia.

Gli auguri del mondo bianconero

Pozzo e Larini

"La famiglia bianconera fa i suoi più sentiti auguri a Gianpaolo Pozzo, che compie oggi 85 anni. Nei suoi quasi quarant'anni alla guida dell'Udinese ha accompagnato il club attraverso epoche, sfide, campioni e momenti che resteranno per sempre nella memoria del popolo bianconero, mantenendo sempre lo sguardo rivolto al futuro e il cuore legato a questi colori. Tanti auguri, Paron".