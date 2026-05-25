Sono ottantacinque anni per il presidente dell'Udinese, non perdiamo un secondo e passiamo agli auguri al patron Giampaolo Pozzo
ESCLUSIVA - Udinese, parla Inler: “Noi ragioniamo partita per partita”
La figura più importante per tutti i fans bianconeri nel corso degli ultimi decenni. Un presidente tutto di un pezzo che è riuscito a far sentire la canzone della Champions League ad una tifoseria intera. L'Udinese è diventato un modello per tutto il Mondo ed il merito è solo e soltanto di Giampaolo Pozzo che proprio oggi compie 85 anni. Il Patron è senza ombra di dubbio uno degli ultimi presidenti vecchio stampo presenti nel nostro calcio, non perdiamo un secondo e passiamo al messaggio della società con cui fa gli auguri alla figura più importante nella storia della società del Friuli Venezia Giulia.
Gli auguri del mondo bianconero
"La famiglia bianconera fa i suoi più sentiti auguri a Gianpaolo Pozzo, che compie oggi 85 anni. Nei suoi quasi quarant'anni alla guida dell'Udinese ha accompagnato il club attraverso epoche, sfide, campioni e momenti che resteranno per sempre nella memoria del popolo bianconero, mantenendo sempre lo sguardo rivolto al futuro e il cuore legato a questi colori. Tanti auguri, Paron".
© RIPRODUZIONE RISERVATA