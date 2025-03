Notizie Udinese – Deulofeu continua a combattere: il messaggio sui social

Una storia che ormai conoscono tutti. Quella di Deulofeu è purtroppo la più tragica battuta d'arresto a causa di un infortunio. Lo spagnolo è da tanto tempo che non calca più il campo da gioco con la mgali dell'Udinese e che sta lottando per guarire dal problema al ginocchio.

Tramite la sua attività sui social, il calciatore spagnolo ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram nel quale, ritratto insieme ai sue due figli, esprime tutta la sua voglia di tornare in campo e di dare tutto per la maglia dell'Udinese.

"Uno dei motivi per cui continuo a combattere giorno dopo giorno é per poter di nuovo vivere momenti come questi con loro...Mi chiedono di rivedermi sul campo da calcio".