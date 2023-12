Udinese | Abankwah non gioca: i friulani pronti a interrompere il prestito

Il centrale classe '04, in prestito al Charlton, è sparito dai radar del club. Per questo i bianconeri vogliono riportarlo alla base

Un periodo non facile per uno dei giovani talenti bianconeri in giro per l'Europa. E' il caso di James Abankwah, difensore classe '04 prodotto della primavera friulana. Solamente due presenze in campionato al suo arrivo al Charlton Athletic, prima di sparire dai radar.