Notizie Udinese, Abankwah torna alla base: terminato il prestito al Charlton

Il centrale della Primavera è tornato in Friuli visto il poco spazio trovato in Inghilterra. Soluzione in più per Cioffi?

Ritorno alla base per James Abankwah. Il difensore classe 2004, girato in prestito dall'Udinese al Charlton per trovare minutaggio, è rientrato in Italia già a gennaio. Il motivo è il poco spazio trovato in Inghilterra. Sono state solo tre infatti le presenze con il club inglese (2 in League One e una in FA Cup) per un totale di 200 minuti in campo.