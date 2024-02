News Udinese: era tutto fatto, ma poi… Acquisto rinviato a giugno?

Lo 0-0 casalingo contro il Monza lascia l’amaro in bocca in casa Udinese. È mancato, come sempre più spesso capita alla compagine bianconera, quel briciolo di coraggio in più che avrebbe potuto cambiare il risultato e portare 3 punti in cascina. Cioffi ha masticato amaro nel post gara, a buon motivo, e si è messo già a lavoro per i prossimi impegni. Sarà una salvezza da conquistare un passettino alla volta, con pazienza. Il rammarico, oltre che per quanto avvenuto sul campo, c’è anche per come è andata in sede di mercato. L’Udinese avrebbe potuto fare di più, questo è fuori dubbio.