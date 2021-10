Notizie Udinese – Molina show / Obiettivo ad un passo

Nahuel Molina sempre più trascinatore della nazionale argentina. Il Mondiale in Qatar del 2022 è molto vicino

In queste due settimane, solamente tre bianconeri hanno disputato gare ufficiale. Udogie con l'Italia under 21, Stryger Larsen con la Danimarca e Molina con l'Argentina. Quest' ultimo è sceso in campo proprio questa notte. L'albiceleste ha affrontato a Buenos Aires il Perù. Andiamo a scoprire il risultato e come si è comportato l'esterno dell' Udinese . Grande prestazione .

Questa sosta per le nazionali ha fatto veramente bene a Nahuel Molina. Il classe '98 è tornato il solito treno che tutti conosciamo. Oggi è sceso in campo per la terza gara consecutiva. L' ex Boca Juniors ha corso dal primo all'ultimo minuto, offrendo una prestazione super. E’ stato uno dei migliori. Inoltre, il venitreenne ha fornito anche l'assist per il gol vittoria di Lautaro Martinez. Preciso cross dalla destra che il toro ha solo dovuto spingere in rete. Il risultato può ingannare. A Buenos Aires non c'è stata partita. I ragazzi di Scaloni hanno dominato in lungo e largo. Tuttavia, c'è da segnalare il calcio di rigore sbagliato dagli ospiti con Yotun. Il peruviano ha spedito il pallone in curva. Al di là di quest'episodio, l'albiceleste non ha mai sofferto. Luca Gotti, però, non è del tutto conteno. Ecco perchè.