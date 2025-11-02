mondoudinese udinese news udinese Udinese – Lutto in casa bianconera! Addio ad una storica figura

udinese

Udinese – Lutto in casa bianconera! Addio ad una storica figura

Udinese – Lutto in casa bianconera! Addio ad una storica figura - immagine 1
In casa bianconera è giunta una grave notizia: una figura che ha fatto la storia del club è venuta a mancare proprio oggi
Lorenzo Focolari Redattore 

Sulle pagine sociale dell’Udinese calcio è stata pubblicata una notizia. Una grande figura del mondo friulano è venuta a mancare proprio oggi.

Giovanni Galeone si è spento proprio in data odierna. L’ex giocatore e allenatore dell’Udinese è stato omaggiato su tutte le piattaforme della società.

Cambiando rapidamente argomento, ecco le ultime di mercato: Spalletti ha il suo primo nome: pronti 20 milioni<<<

Leggi anche
Udinese – Buksa niente male: ripagata la fiducia di Runjaic! Il punto
Notizie Udinese – Zaniolo apre tutte le porte! La Nazionale è lontana?

© RIPRODUZIONE RISERVATA