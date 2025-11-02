Sulle pagine sociale dell’Udinese calcio è stata pubblicata una notizia. Una grande figura del mondo friulano è venuta a mancare proprio oggi.
Udinese – Lutto in casa bianconera! Addio ad una storica figura
In casa bianconera è giunta una grave notizia: una figura che ha fatto la storia del club è venuta a mancare proprio oggi
Giovanni Galeone si è spento proprio in data odierna. L’ex giocatore e allenatore dell’Udinese è stato omaggiato su tutte le piattaforme della società.
