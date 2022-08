News Udinese | Addio a un eroe della promozione in Serie A

Nella notte tra ieri e oggi, si è spento all'età di 67 anni Claudio Garella. Il nativo di Torino, come raccontato in precedenza, è riuscito vincere in carriera due Scudetti: il primo nel 1985, quello con gli scaligeri, unico della storia dell’Hellas. Il secondo, nel 1987 con il Napoli di Diego Armando Maradona (che l'hanno prima gli aveva segnato da centrocampo). Il suo mantra è sempre stato: “L’importante è parare, non conta come“. Da questo il soprannome "Garellik", coniato per lui dai tifosi veneti, proprio per la sua spiccata bravura nel parare coi piedi. Anche l'avvocato Gianni Agnelli aveva scherzato una volta sull'argomento, definendo Garella come “il portiere più forte al mondo senza mani”. La parata infatti che tutti i suoi fan ricordano è sicuramente quella storica in rovesciata in un Udinese-Cremonese di Serie B. Un portiere dal cuore d'oro, che in soli due anni ha lasciato il segno nella storia friulana, riportando i bianconeri in Serie A dopo lo scandalo del Totonero-bis. Di seguito il cordoglio del sito ufficiale dell'Udinese: