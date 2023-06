Udinese – Dopo l’addio di Arslan è caccia al suo sostituto / La rassegna

L'Udinese è entrata nel mezzo delle trattative che anticipano l'apertura ufficiale del mercato. La squadra di Andrea Sottil sta lavorando intensamente per chiudere determinati affari che iniziano a dare un'ossatura al team in vista della prossima stagione. Sicuramente non sarà facile allestire un team di primissimo livello.

In questo momento la maggior parte dei calciatori in scadenza contrattuale stanno rifiutando di continuare il loro percorso in Friuli Venezia Giulia. Questo non ispira fiducia in vista della decisione che deve ancora prendere il capitano Roberto "El Tucu" Pereyra. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere i primi sostituti messi sotto osservazione <<<