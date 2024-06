News Udinese | Addio Pereyra? L’ultima parola spetta a Kosta Runjaic

Pereyra sarà svincolato il primo di luglio. Al momento, le percentuali per una sua permanenza sono minime. L'argentino vorrebbe provare un' ultima nuova esperienza in Europa prima di fare ritorno in Argentina e strappare un contratto più vantaggioso rispetto ai 600 mila euro percepiti a Udine. C'era stata la possibilità di un ritorno alla Juve a gennaio, poi non se ne fece nulla.

Stando però a quanto rivelato dal Messaggero Veneto, il fattore che potrebbe cambiare le carte in tavola è il nuovo allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic. Il tecnico tedesco sta studiando in questi giorni la rosa attualmente a disposizione e potrebbe volere il capitano con sé nella prossima stagione. La società, prima di prendere una decisione definitiva, come rivelato anche da Gianluca Nani, andrà ad interpellare anche il nuovo allenatore per avere una sua opinione sulla possibilità di avere ancora in rosa il Tucu. Vedremo quale sarà il suo futuro.