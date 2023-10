Udinese – Adesso è ufficiale: ecco il primo calciatore ad entrare in diffida

L'Udinese deve far già attenzione alle ammonizioni , il rischio squalifica è serio ed è dietro l'angolo. La squadra allenata da mister Gabriele Cioffi si prepara per i prossimi incontri di campionato, ma contro il Monza un difensore dovrà prestare la massima attenzione possibile ed immaginabile.

Il protagonista dell'articolo è Christian Kabasele. Il ragazzo arrivato dal Watford ha collezionato con un fallo su Krstovic in contropiede la quarta ammonizione del suo campionato. Un dettaglio da far notare è che questa per lui era la quinta partita in campionato. Una media decisamente da cambiare per un calciatore che in questo modo rischia di essere più un malus che un bonus.