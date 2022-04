News Udinese – Adesso è ufficiale / Il ritorno è alle porte

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro e si parla di una partita tutt'altro che semplice. Intanto arriva un'ottima notizia

Redazione

La squadra guidata da Gabriele Cioffi è in forma smagliante e proprio nelle ultime giornate ci si stanno togliendo parecchi sassolini dalle scarpe. Si parla di un team in grado di fare la differenza e che vuole continuare a crescere per poter scalare le classifiche da qua fino alla fine della stagione. Per il momento ancora nulla è scontato e di conseguenza non si può mollare il colpo a otto giornate dal termine delle ostilità. Intanto in vista del prossimo incontro iniziano ad arrivare diverse notizie, alcune positive altre meno. Si parla di un giocatore che da diverso tempo fa la differenza e finalmente potrà tornare in campo. Al centro dell'articolo ed anche del team in vista del match.

Il profilo

Il talento al centro dell'articolo è il centrocampista argentino Roberto "El Tucu" Pereyra. Con lui in campo è evidente che la squadra giri in maniera completamente diversa e sia in grado di fare la differenza oltre che giocare un calcio più propositivo e frizzante. Contro il Venezia non c'è stato e Cioffi ha dovuto organizzare un altro metodo di gioco pur di mettere in difficoltà gli avversari. Ora con il suo ritorno l'Empoli non può restare tranquillo e di conseguenza deve trovare un modo per arginare la sua qualità in mezzo al campo. Come abbiamo detto in precedenza, però, non ci sono solo belle notizie. Un giocatore potrebbe aver finito la stagione.

L'infortunio

Stiamo parlando di Beto, l'attaccante portoghese si trova in una situazione tutt'altro che semplice proprio per via dell'infortunio rimediato contro il Venezia. La società dovrà trovare un talento su cui poter fare affidamento per queste ultime giornate anche perché la prognosi è di almeno due settimane. Intanto ci si avvicina anche alla prossima sessione di calciomercato. Pozzo ha pronto il colpo per il centrocampo. Un nome del tutto nuovo <<<