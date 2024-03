Udinese, affaticamento per Luis Alberto: è corsa contro il tempo per il mago

Come riporta il Corriere dello Sport, ieri pomeriggio Luis Alberto è stato risparmiato per la partitella di chiusura allenamento a Formello. In casa Lazio predicano calma e cautela viste le numerose assenze forzate per la sfida contro l’ Udinese .

Infatti, sempre secondo il quotidiano romano, continua l'emergenza a centrocampo in casa Lazio in vista della prossima gara contro l'Udinese. Luis Alberto si è fermato a causa di un affaticamento muscolare. Sarri non può permettersi di perdere anche lo spagnolo, anche perché contro i bianconeri non ci saranno Guendouzi per squalifica e Rovella per infortunio. Le sue condizioni tuttavia non preoccupano a Formello. Il numero 10 biancoceleste dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo con i compagni nella seduta di oggi.