Ag. Musso: “Juan è tra i migliori portieri in Serie A, su Lautaro è stato straordinario”

Vicente Montes, procuratore di Juan Musso, ha parlato del portiere bianconero

LE SUE PAROLE - "Juan non ha fatto altro che confermare nuovamente di essere uno dei migliori portieri della Serie A. Abbiamo visto ancora una volta la serenità e la naturalezza con cui ha fornito l'ennesima grande prestazione. Davanti c'era una squadra fortissima come l'Inter, che non a caso ha il miglior attacco del campionato. L'intervento sul suo amico Lautaro è stato straordinario. Nel calcio non si sa mai cosa possa accadere sino al fischio finale e lui è rimasto concentrato fino alla fine. Considerando il momento della partita in cui è arrivata, credo che quella parata sia stata decisiva per il risultato. Lautaro ha comunque calciato benissimo, non poteva fare di più, ma Juan è stato eccezionale. Lui e Martinez si conoscono molto bene, hanno giocato insieme al Racing. Inoltre, ultimamente hanno condiviso diverse convocazioni in nazionale. C'è un bel rapporto tra loro due".