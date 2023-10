News Udinese | Ag. Samardzic: “Juve? Unico intoppo la classifica”

L'interesse della Juventus nei confronti di Lazar Samardzic si è riacceso in modo importante negli ultimi giorni. La Vecchia Signora vorrebbe regalare ad Allegri il talentino serbo già a gennaio, per puntellare un centrocampo rimasto con la coperta corta dopo i casi Pogba e Fagioli. La mezz'ala serba è il giocatore adatto per puntare allo Scudetto. La società friulana però, dal canto suo, non sta vivendo un periodo fortunato e non vorrebbe affatto privarsi a metà stagione del proprio fuoriclasse.