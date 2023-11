News Udinese | Ag. Samardzic: “Lazar ora è felice a Udine. Sul futuro…”

L'agente del talento serbo ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato del presente e del futuro del suo assistito

Dopo il mancato passaggio all'Inter durante la finestra estiva di calciomercato, Lazar Samardzic è diventato uno dei punti fermi dell'Udinese di Sottil prima e di Cioffi poi. Nella giornata di oggi, il suo agente Karsten Rickart è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per fare il punto sul futuro del suo assistito.

"Lazar è sempre stato un professionista, in tutto e per tutto. Ovviamente era deluso dopo il mancato passaggio all'Inter, chi non lo sarebbe? Comunque ha solo 21 anni e di certo questa non era la sua ultima possibilità, ormai è tutto alle spalle. Come potete vedere, si è subito focalizzato sull'Udinese e ha dimostrato ancora una volta il suo valore. Un altro anno da titolare in Friuli sarà sicuramente utile per la sua carriera".

L'agente sulla Juve — "Abbiamo fatto bene finora a non commentare le voci. La Juve è un grande club, con grande storia, ma così come lo sono anche altri club. Il suo contratto è ancora in vigore fino al 2026 e l'importante per noi è capire dove può crescere meglio, quali passi sono più vantaggiosi per la sua carriera".

"Lazar ora è felice a Udine, è pronto per il passo successivo ma non abbiamo fretta. Se in futuro ci sarà qualcosa che possa portare benefici a tutte le parti coinvolte, ne parleremo sicuramente. Al momento è uno dei giocatori più interessanti del campionato".

